Rezultate înregistrate marţi, în meciurile amicale internaționale de fotbal Echipa nationala a Spaniei a incheiat la egalitate marti seara, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa nationala a Braziliei, intr-un meci amical disputat la Madrid, informeaza news.ro. Pe stadionul Santiago Bernabeu, gazdele au deschis scorul dintr-un penalti obtinut de Yamal si transformat de Rodri. Dani Olmo a majorat diferenta in favoarea spaniolilor, care au intrat insa la pauza cu avantaj minim, dupa golul lui Rodrygo. Introdus la pauza, Endrick a marcat din nou, dupa reusita cu Anglia, aducand egalarea pe tabela in minutul 50. Iibericii au mai inscris odata din penalti prin Rodri, in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

