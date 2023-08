Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal a decis amanarea meciului dintre Poli Iasi si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, programat initial sa se dispute duminica, 27 august, de la ora 13:00. Partida a fost reprogramata pentru data de 19 octombrie 2023, precizeaza LPF pe site-ul sau oficial. Meciul dintre Farul Constanta…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League, dupa ce a invins-o pe Aktobe, pe Stadionul Aktobe Ortalik, in mansa secunda a turului al treilea preliminar. Partida a inceput in nota de dominare a gazdelor, care au incercat constant sa creeze pericol la poarta adversa,…

- Aktobe - Sepsi 0-1 » Laszlo Dioszegi, conducatorul trupei din Sfantu Gheorghe, a vorbit la finalul meciului care i-a calificat pe covasneni in play-off-ul Conference League despre incidentele provocate de kazahi. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din capitala, in ultimul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.Oaspetii au marcat la fiecare ocazie de gol creata, prin slovacul Pavol Safranko (41), din centrarea lui…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolae Dica, s-a aratat mulțumit de modul cum s-a descurcat noua sa echipa in meciul cu Sepsi, excepție facand faza din care s-a primit golul. „Știam ca o sa avem o partida foarte grea. Sepsi este o partida foarte buna, care a caștigat un trofeu inainte de a incepe…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, se intalnesc maine in partida pentru Supercupa Romaniei.Partida se disputa pe stadionul "Ilie Oanaldquo; din Ploiesti, de la ora 20.00.In aceasta seara, cele doua formatii au sustinut conferintele de presa.Pentru…

- Romania s-a impus in fața Muntenegrului, scor 3-0, reușind astfel sa incheie Campionatul Balcanic pe locul al cincilea. A fost un meci aflat la „discreția” tricolorelor, care au caștigat partida intr-o ora și 10 minute. Turdeanca Daria Cocan a reușit 13 puncte in aceasta partida (6 in setul I și setul…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, si castigatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, se intalnesc sambata, 8 iulie, in meciul pentru Supercupa Romaniei.Acesta este primul meci oficial al noului sezon intern, 2023 2024, si se va disputa pe stadionul "Ilie Oanaldquo; din Ploiesti, de la ora…