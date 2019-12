Victor Ponta, achiziţie de marcă. Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a anunţat că se va înscrie în PRO România Primarul Cosmin Necula a declarat ca sustine proiectul PRO Romania si ca prima hartie pe care o va semna, dupa oficializarea excluderii, va fi adeziunea de inscriere in respectiva formatiune politica.



"Sustin acest proiect politic si astept hartia oficiala cu demiterea mea din PSD, cu marea victorie a CEx-ului condus de doamna Dancila si sustinut de Dragos Benea, si va asigur ca primul act pe care il voi semna va fi doar adeziunea mea la PRO Romania", a declarat, intr-o conferinta de presa, primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula.



De asemenea, liderul Pro Romania Victor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un vicepreședinte al PSD Oradea, Adrian Stanga, a demisionat din funcție dupa ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte PSD cu drept de vot in CEX: "Reformarea partidului trebuie sa inceapa de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie sa accepte aceste derapaje de la statutul PSD”. Potrivit…

- "Tapalaga a scris o analiza ieri. In care spune ca USR/PLUS are nevoie de un “leader”. Ca asta lipsește. Este profund greșit. Gandire ca acum 20-30 de ani. Dl Tapalaga nu ințelege conceptul de rețea și vorbește de ierarhii ca pe vremuri. Aici vorbim de o mișcare a 2-3 milioane de simpatizanți.…

- "Am spus si am fost considerat un optimist incurabil care viseaza, am spus ca vom castiga cu peste 50% alegerile prezidentiale in Diaspora prin candidatul nostru, Klaus Iohannis, mai precis am spus public ca vom lua intre 50 si 60% dintre voturile exprimate si ca prezenta va fi in jur de 700.000…

- Printre organizatiile locale care s-au revoltat impotrvia Vioricai Dancila se numara PSD Bacau si PSD Slobozia. Cosmin Necula, primarul PSD din Bacau, indeamna electoratul sa ia in considerare un candidat care urmareste interesele tarii si indruma spre Mircea Diaconu. "Duminica alegem…

- Potrivit unei postari de miercuri de pe pagina sa de Facebook, Cristina Burciu a spus ca vrea ca Romania sa intre intr-o zona de stabilitate și sa nu fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului, pentru care e necesara rectificarea bugetara. „Dincolo de culoarea politica a unui parlamentar,…

- "Ca si in noiembrie 2015 (Guvernul Ciolos), Guvernul Orban o sa treaca cu voturile celor de la PSD - toti cei care sustin PNL, cei care detesta social-democratia si alegatorii de stanga vor fi fericiti / zgomotul celor care striga cu toata puterea sa se ridice de pe scaune Dancila si gasca ei (foarte…

- "Am o simpla intrebare pentru Victor: urmand acelasi rationament bizar, inseamna ca el, daca nu voteaza Guvernul Orban, o sustine pe Viorica Dancila si se intoarce in PSD?! Ca sa fie limpede, noi reconfirmam, daca mai era nevoie, ca Mircea Diaconu este candidatul nostru pentru functia de presedinte…

- UDMR susține ca Traian Basescu, pe care il numește „Petrov, informatorul securist”, și-a tradat propriul partid, a rasturnat guvernul Ungureanu, iar cu un asemenea trecut nu poți fi decat „rușinat, inroșit și tacut”.Potrivit unei postari pe Facebook a purtatorului de cuvant a UDMR, Hegedus…