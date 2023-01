Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor Victor Piturca, retinut initial de DNA si pus in libertate, in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie, a fost, conform anchetatorilor, persoana care a finantat initial operatiunea in urma careia Ministerul Apararii Nationale a fost pagubit. Piturca neaga orice implicare,…

- Procurorii DNA vor solicita Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si a lui Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, in dosarul legat de achizitii de masti de protectie neconforme pentru Ministerul Apararii. Alexandru Piturca a fost retinut…

- Victor Pițurca este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție intr-un dosar in care este acuzat ca și-ar fi folosit influența astfel incat sa obțina pentru firma fiului sau, Alexandru Pițurca, contracte de livrare a unor maști catre spitalele Ministerului Apararii, scrie europafm.ro. Conform Libertatea,…