Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a declarat sambata, in cadrul audierilor care au avut loc la Parlament, ca la nivel national exista pentru depistarea coronavirusului 10.000 de teste Real Time PCR si 50.000 de teste rapide in depozitele UNIFARM.

"Traim vremuri care nu au mai existat nici in Romania, nici in Europa, nici in lume si trebuie sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. (...) In momentul de fata, la nivel national, avem peste 10.000 de tip Real Time PCR iar in paralel avem teste rapide. Numai in depozitele UNIFARM sunt 50.000 de teste rapide.…