Viceprimarul comunei clujene Suatu, dat dispărut de 2 zile, a fost găsit spânzurat Viceprimarul comunei clujene Suatu a fost dat disparut de vineri dimineata, fiind cautat de familie si de politisti și gasit duminica spanzurat intr-o zona de la marginea localitatii. „Azi, in jurul orei 10,30, barbatul de 49 de ani, din comuna Suatu, judetul Cluj a fost gasit fara viata, spanzurat. Cadavrul acestuia a fost identificat in extravilanul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

