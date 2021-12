Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal la Primaria orașului Orșova, intre primarul Pro Romania și viceprimarul de la PNL. Edilul l-a trimis pe viceprimar sa lucreze intr-un spațiu insalubru, intr-o cladire nefuncționala de peste 50...

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, joi dimineata, ca nu s-a reusit semnarea contractului cu furnizorul de gaz spre Colterm, asa cum anuntase miercuri, si a facut un nou apel la furnizori "sa arate disponibilitate si umanitate pentru a alimenta Timisoara cu gaz"."Aseara (miercuri - n.r.) la ora 18,00,…

- Consumatorii casnici vor plati cel mult 71 de bani pe KWh, exact cat plateau anul trecut, dupa ce au fost adoptate masuri de compensare si plafonare ale pretului la energie si gaze naturale, a anuntat luni ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu. “Vesti bune pentru milioane romani! Consumatorii…

- Decizie radicala in ceea ce ii privește pe locuitorii din Tulcea. Edilul a decis ca incepand de astazi, 15 octombrie, angajații și cetațenii nevaccinați sa nu mai aiba acces in primarie, din dorința de a nu se mai transmite virusul in societate.

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, l-a atacat dur pe liderul PNL, Ludovic Orban, dupa comentariile acestuia legate de președintele Klaus Iohannis - „E regretabil ca Orban incearca sa minimalizeze parteneriatul cu Klaus Iohannis”, a spus Popescu pe Facebook.

- Imi doresc sa afle toti romanii cauzele pentru care preturile la energie si gaze au crescut si de aceea am votat pentru infiintarea comisiei parlamentare care ancheteaza aceasta problema, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Am votat pentru infiintarea comisiei…