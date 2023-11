Stiri pe aceeasi tema

- Poate crește varsta de pensionare in Romania odata cu noua lege a pensiilor? La baza acestei decizii sta un factor important. Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre creșterea varstei de pensionare, un lucru de care mulți pensionari se tem de altfel. Oficialul…

- VIDEO - Momentul in care crește varsta de pensionare: explicația ministrului MunciiSimona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a explicat ca varsta de pensionare crește doar daca in paralel crește și speranța de viața.„Exclus! Oamenii nu muncesc pana la 70 de ani. Fix asta am…

- Cunoscut drept un susținator feroce al carierei de lunga durata și al muncii la birou, șeful gigantului bancar JPMorgan, Jamie Dimon, are acum o viziune surprinzatoare. Acesta crede ca viitoarele generații de angajați ar putea lucra cu o zi și jumatate mai puțin in fiecare saptamana, datorita inteligenței…

- Filmul „Arsenie. Viața de apoi”, regizat de cineastul Alexandru Solomon, i-a infuriat nu doar pe capii Arhiepiscopiei Sibiului, care au cerut interzicerea lui la Astra Film Festival. Regizorul Nicolae Margineanu (85 de ani), cu vederi profund creștine, conservatoare și anticomuniste, il acuza de blasfemie…

- Orele de odihna, respectiv orele de liniște de la bloc, sunt prevazute in Legea nr. 61/1991. In cazul in care legea nu este respectata, veți primi amenzi usturatoare. Iata ce prevede legea si cine poate fi amendat daca nu o respecta.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana…

- Romanii muncesc prea mult și neglijeaza viața de familie. Mai bine de jumatate dintre conaționali petrec cel mult cinci ore pe zi alaturi de cei dragi, din cauza ca stau prea mult timp la serviciu. Lipsa timpului personal devine un factor important de stres, care afecteaza productivitatea și relația…

- Romanii pierd 1 an din viața din cauza aerului pe care il respira. Un studiu arata ca poluarea aerului, care este mai problematica in Europa de Est, este mai periculoasa decat fumatul, alcoolul sau chiar malnutriția.

- Intre 8 și 10 septembrie 2023 se desfașoara la ferma din satul Homoraciu (Prahova), „Mutat la țara - Fest”, un eveniment dedicat tuturor celor care au sau iși construiesc un camin in mediul rural. Va fi un weekend in mijlocul naturii.