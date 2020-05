Viața francezilor revine treptat la normal Intalnirea cu natura și cu activitatile preferate a fost indelung asteptata in Franța. Reluarea treptata a vietii normale are insa reguli noi - purtarea obligatorie a mastilor in telecabina, controlul temperaturii și, deocamdata, doar plimbari pe plaja si bai in mare. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a spus marti ca va fi analizata reluarea spectacolelor in aer liber, cu respectarea normelor de protectie sanitara si de distantare fizica. Consultarile prim-ministrului Ludovic Orban au continuat, marti, cu reprezentantii artelor spectacolului, discutiile fiind concentrate…

- Cum arata viața oamenilor din Italia, Franța sau Germania dupa relaxarea restricțiilor impuse de coronavirus? Statele europene au redeschis luni activitati comerciale, spatii publice si institutii culturale in speranta ca cea mai grava etapa a pandemiei a trecut deja,

- Totuși, acest lucru nu inseamna deloc faptul ca cetațenii nu ar trebui sa respecte normele sanitare. Cetațenii țarii vor trebui sa poarte maști medicale in zonele aglomerate. Mai multe detalii aflați in videoclipul nostru. Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Aboneaza-te…

- Zeci de milioane de francezi si spanioli au inceput de luni sa se bucure de o parte a libertatii de miscare, insa temerea unui al doilea val ramane in continuare prezenta in contextul in care noul coronavirus reapare in Coreea de Sud si la Wuhan, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernele incearca…

- Dupa doua luni de carantina din cauza crizei provocate de coronavirus, Franța se poate bucura in sfarșit de relaxarea masurilor de restricție. Autoritațile au anunțat redeschiderea magazinelor, dar și a școlilor, cu anumite condiții, insa.

- Relaxarea masurilor de izolare menite sa opreasca raspandirea infectiei de coronavirus reprezinta o adevarata provocare pentru statele lumii. Franța a anunțat ca dupa 11 mai va reveni, treptat, la viața normala. Se vor redeschide gradinițele, școlile primare.

- Ministrii de interne din Franta si Germania (principalele tari de destinatie ale migrantilor), precum și cei din Italia si Spania (principalele tari unde debarca migranții in Europa) au transmis, intr-o scrisoare adresata comisarilor europeni Margaritis Schinas si Ylva Johansson, pentru o repartizare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a anuntat la 16 martie ca Franta este "in razboi" cu coronavirusul si care urmeaza sa li se adreseze din nou francezilor luni seara, are in vedere o prelungire a masurilor de izolare din tara pana cel putin dupa 10 mai, au indicat surse din anturajul sau…