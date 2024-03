Pădurea Șerbănești revine la viață: Inițiative ecologice în municipiul Bacău In lunca Bistriței, in apropierea municipiului Bacau, se desfașoara un efort concertat pentru revitalizarea și protejarea padurii Șerbanești și a zonelor invecinate. De mult timp, aceasta zona naturala a fost afectata de activitați precum pașunatul și depozitarea de gunoaie, dar noile inițiative au adus o raza de speranța pentru viitorul sau, afirma Centrul Regional de […] Articolul Padurea Șerbanești revine la viața: Inițiative ecologice in municipiul Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

