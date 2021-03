Fosta iubită a lui Piţurcă, Vica Blochina, victima unui accident rutier, după ce a leşinat la volan

"Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în faţa ochilor. Şi am tras pe dreapta. Am intrat în altă maşină. Am leşinat practic la volan. Şi am rupt oglinda. Maşina este lovită”, a declarat Vica,… [citeste mai departe]