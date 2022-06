Vești proaste pentru turiști, în sezon de vacanțe: bulgarii încep lucrările pe Podul Prieteniei Ca și cum cozile interminabile de camioane ce așteapta ore bune sa iasa sau sa intre in țara prin Punctul de Frontiera Giurgiu-Ruse nu erau de ajuns, bulgarii au hotarat ca este timpul sa faca o serie de lucari pe Podul Prieteniei, dar și pe unul din cele mai circulate drumuri ale țarii. Anunțul vine de la Poliția de Frontiera din țara vecina, care a informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul ca in perioada 18-26.06.2022, pe teritoriul Bulgariei, va fi reabilitata suprafata drumului național I-2, pe relația Ruse-Razgrad,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestei tari catre Republica Elena sau Republica Turcia ca in perioada sezonului turistic estival 2022 este posibil sa fie inregistrati timpi mari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestei tari catre Republica Elena sau Republica Turcia ca in perioada sezonului turistic estival 2022 este posibil sa fie inregistrati timpi mari de…

- Proinstareța Manastirii Pasarea, Stavrofora Lucia Dumbrava, care a condus locașul intre anii 1966-2007, a fost inmormantata, marți. Ea a fost stareța cu cea mai lunga perioada de slujire in istoria manastirii și una dintre cele mai iubite din Romania. Stavrofora Lucia Dumbrava are o poveste de viața…

- In perioada 25 mai a.c., ora 6.00-10 Iunie a.c., se vor efectua lucrari de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Sarmașag, km 111+650. Circulația rutiera pentru autovehiculele mai mari de 7,5 tone va fi deviata de pe DN1 F km 93+900m pe traseul DN 1H( Hereclean-Varșolț-Șimleu…

- Personal insuficient pentru a opri transporturile ilegale de deseuri RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisarii Garzii de Mediu spun ca zilnic intra în țara sute de transporturi de deșeuri, un volum la care nu fac fața. Personalul este insuficient, iar în…

- Garda de Coasta anunta ca vineri, 22 aprilie, in judetul Constanta, la frontiera cu Bulgaria, sunt deschise cinci puncte de trecere a frontierei de stat PTF Vama Veche, Negru Voda, Dobromir, Lipnita si Ostrov.Politistii mentioneaza ca PTF Dobromir si Lipnita au ca program de functionare intervalul orar…

- Silviu-Cristinel Cretu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 40.000 de euro mita de la un om de afaceri. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta seara o avertizare now casting cod galben de furtuna. Potrivit ANM, astazi, 2 aprilie in intervalul 19:50 pana la ora 21:00 in judetul Constanta Cobadin, Ostrov, Baneasa, Lipnita, Pestera, Independenta, Oltina, Aliman, Ciocarlia, Deleni, Adamclisi,…