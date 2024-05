Atenţionare de călătorie transmisă de MAE – Restricţii de circulaţie la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse / Rercomendări pentru cetăţeni Potrivit MAE, acestea se vor efectua pe timpul zilei si vor implica organizarea si reglementarea temporara a circulatiei rutiere pe pod, traficul desfasurandu-se pe o singura banda cu regim asigurat de accesibilitate si de semnalizare prin indicatoare rutiere si personal de dirijare. ”MAE le recomanda cetatenilor romani sa conduca preventiv, cu viteza adecvata, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnalele organelor de control aflate la fata locului, sa ia in considerare posibilitatea maririi timpilor de asteptare la trecerea podului. In acest context, subliniem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

