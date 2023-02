Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul turc de Externe i-a avertizat pe turiștii turci cu privire la „nivelurile periculoase de intoleranța și ura religioasa din Europa”. Turcia și-a avertizat, sambata, cetațenii care doresc sa calatoreasca cu privire la intoleranța religioasa in Europa și a rasismului in Statele Unite. Avertismentul…

- Incepand din data de 1 ianuarie, 2023, Turcia a impus noua o taxa turistica. Vizitatorii vor urma sa plateasca mai mult decat in 2022. Concret, este vorba despre o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism,…

- Turcia a impus de la 1 ianuarie 2023 o taxa turistica, vizitatorii urmand sa plateasca o taxa suplimentara de 2% in hoteluri, moteluri, sate turistice, pensiuni, precum si pentru circuitele organizate de agentiile de turism, transmite Novinite și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Banca Nationala a stabilit vineri ca indicele de referinta pentru creditele consumatorilor, IRCC, va urca 5,71% de la 4.6%. Acesta se va aplica in perioada ianuarie-martie 2023. La inceputul anului, IRCC era 2,65% si, cu toate ca a crescut constant, este mai scazut decat nivelul actual al ROBOR, situat…

- Din ianuarie, mulți romani vor fi nevoiți sa plateasca mai mult pentru creditele bancare. Potrivit estimarilor, cei vizați sunt persoanele care au optat pentru varianta de credit cu dobanda variabila. IRCC va crește din ianuarie, ajungand de la 4% la 5,7%.

- Ministerul de Interne de la Viena a publicat ultimele date privind rutele migranților care ajung ilegal in Austria, scrie publicația Kurier.at in dimineața in care are loc Consiliul JAI, unde se va dezbate și vota cererea de intrare a Romaniei, Bulgariei și Croației in Spațiul Schengen. Autoritațile…

- Anul 2023 va fi, cu siguranța, un an al austeritații bugetare, iar romanii vor resimți din plin efectele. In primul rand, se majoreaza TVA la produse și servicii de larg consum, ceea ce va conduce la o creștere insemnata a prețurilor. Totodata, vor fi majorate accizele și impozitele pe proprietate vor…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la intilnirea de la București cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, printre altele, a exprimat din nou cererea catre aceasta țara de a recunoaște "inexistența limbii moldovenești". Despre acest lucru a anunțat Ministerul roman de Externe. Observatorii…