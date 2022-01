Vești proaste de la BNR. Noi scumpiri, inclusiv la alimente Rata anuala a inflatiei (creșterea generala a prețurilor și scaderea puterii de cumparare) va creste probabil gradual in urmatoarele luni, arata Banca Nationala a Romaniei, care estimeaza un varf al dinamicii inflatiei de 8,6% in iunie 2022, urmat de o descrestere pana la 5,9% in decembrie 2022 si apoi la 3,3% in septembrie 2023, arata […] The post Vești proaste de la BNR. Noi scumpiri, inclusiv la alimente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de intrare in Cipru au fost inasprite. Cei care vor sa treaca granița țarii, trebuie sa prezinte doua teste COVID-19 cu rezultat negativ, inclusiv persoanele vaccinate. In perioada 4-15 ianuarie, toți cei care sosesc in Republica Cipru, trebuie sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu cel…

- Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02%, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu […]…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a anunțat, luni, ca a adaptat sistemul informatic de eliberare a certificatelor digitale COVID potrivit noilor norme de codificare europene, care permit noi marcaje, inclusiv pentru doza booster. Noul cadru de reglementare european va asigura, unitar in toate…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, vineri, ca se tiparesc deja taloanele de pensie aferente lunii ianuarie a anului 2022, care contin marirea pensiei minime. ”Acum, in Ajun de Craciun, vreau sa-i asigur pe parintii si bunicii nostri ca, in luna ianuarie, pensiile se vor plati la noile valori…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19, inclusiv cele vaccinate, masura fiind menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua…

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, de la 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, cu imaginea Ecaterinei Teodoroiu. Va fi prima bancnota in circulație pe care este reprezentata o personalitate feminina. ”Se raspunde astfel interesului public legitim, care a gasit o larga…

- Bancnota cu valoarea nominala de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu va fi pusa in circulație incepand cu data de 1 decembrie 2021, anunța Banca Naționala a Romaniei (BNR). Bancnota de 20 de lei reprezinta prima bancnota romaneasca pe care se regasește chipul unei femei. “Se raspunde…

- Autoritatea cu rol de reglementare pe piata medicamentelor din Statele Unite, a decis sa amane autorizarea pentru adolescenti a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna, intrucat doreste sa analizeze mai bine riscurile de miocardita, a anuntat, duminica, compania americana, relateaza AFP. Agentia…