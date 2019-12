Vesti pentru pensionarii vasluieni privind pensiile de luna aceasta

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile nu vor mai fi cumulate cu salariile, potrivit unui proiect de lege realizat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a revenit, insa, cu lamuriri și a explicat ca acest proiect nu se adreseaza oamenilor care au pensii mici. De asemenea, ea a afirmat ca masura va respecta deciziile Curții…

- Ministrul Muncii: Se lucreaza la un astfel de proiect, in scurt timp voi prezenta in Guvern o propunere coerenta Ministerul Muncii lucreaza la un proiect de lege prin care sa fie interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, ministrul Violeta Alexandru declarand ca in foarte scurt timp va prezenta in…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, ca pensiile in luna decembrie vor veni la termen. Alexandru a raspuns, astfel, unei intrebari privind plata anticipata a pensiilor, de sarbatori, așa cum ... The post Cand vin pensiile in decembrie. Vești proaste pentru cei care le așteapta mai…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, ca pensiile in luna decembrie vor veni la termen. Alexandru a raspuns, astfel, unei intrebari privind plata anticipata a pensiilor, de sarbatori, așa cum s-a intamplat in anii anteriori.Intrebata, la Digi 24, daca pensiile vor ajunge…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, ca pensiile in luna decembrie vor veni la termen. Alexandru a raspuns, astfel, unei intrebari privind plata anticipata a pensiilor, de sarbatori, așa cum s-a intamplat in anii anteriori, potrivit Mediafax.

- Un proiect de lege care va limita situațiile din prezent in care se cumuleaza pensia cu salariul in sistemul bugetar a fost elaborate de Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Inițiativa legislativa ar urma sa fie transmisa premierului Orban si membrilor Guvernului, pentru a decide daca va fi promovat…

- Vești foarte bune la final de an pentru pensionarii ale caror pensii urmau sa fie recalculate, in vederea majorarii in prima parte a lui 2020. Ministrul Muncii a anunțat ca mai bine de jumatate dintre dosare cu termene intarziate au fost recalculate.

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca toate pensiile și salariile vor fi livrate la timp și a precizat ca iși dorește ca „manipularea” din spațiul public privind eventuale intarzieri ale plaților sa inceteze, deoarece exista și alte subiecte care pot fi exploatate politic, conform Mediafax.Citește…