Simona Halep are parte de vesti incurajatoare, dupa suspendarea de patru ani primita din partea ITIA. George Cosac are incredere ca sentinta romancei va fi mult diminuata, ca urmare a recursului facut de aceasta la TAS. Presedintele FRT are mare incredere in nevinovatia fostului lider WTA. Simona Halep a decis sa mearga la TAS, in […]