- Ziarul Washington Post, citand oficiali ucraineni, a dezvaluit detalii despre conflictul dintre președintele ucrainean Vladimir Zelenski și comandantul șef al Forțelor Armate ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, legat la necesitatea mobilizarii a inca 500.000 de oameni pentru Forțele Armate ale Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incercat sa il destituie pe generalul Valeri Zalujnii de la comanda armatei, dar acesta a refuzat sa isi paraseasca postul si nu s-au gasit doritori sa ii ia locul, afirma presa preluata miercuri de dpa, noteaza Agerpres. Cotidianul britanic The Times a…

- Pe 29 ianuarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi oferit lui Valeri Zalujni, comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, un nou rol de consilier pentru aparare, dar generalul a refuzat, a informat The Financial Times, citand patru persoane familiarizate cu negocierile.

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro .

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters.

- Președintele Volodimir Zelenski l-ar fi „ocolit” pe șeful armatei Valeri Zalujnii in comunicarea cu unii comandanți militari, complicand capacitatea acestora din urma de a comanda pe deplin Forțele Armate ale Ucrainei, scrie presa ucraineana, citand surse anonime.

- Zelenski il amenința direct pe comandatul Zalujnii: 'Asta este o greseala uriasa!'Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat conducerea militara a tarii sale in legatura cu implicarea in politica, relateaza DPA, informeaza Agerpres.Tabloidul britanic The Sun a insistat intr-un interviu…