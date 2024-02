Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea fulgeratoare a profiturilor si a capitalizarilor de piata ale marilor companii de tehnologie din SUA, ”Cei Sapte magnifici”, respectiv Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia si Tesla, este mai mare decat ale tuturor companiilor listate in aproape toate tarile G20, a spus banca intr-o…

- Republica Populara Chineza este in favoarea unei soluționari politice a conflictului ucrainean. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat acest lucru in cadrul unei intrevederi cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, in marja Conferinței de Securitate de la Munchen, a anunțat serviciul…

- In așteptarea verdicului de la TAS pentru o reducere a suspendarii de patru ani primita in cazul de dopaj, Simona Halep a dat in judecata firma candiana care a produs suplimentul contaminat și cere daune uriașe.

- Rușii vor produce mașini Citroen la o fabrica Stellantis, parasita de proprietarii occidentali dupa declanșarea razboiului din Ucraina, a anunțat, in exclusivitate, Reuters. Rușii vor folosi echipamente de la un partener din China.Potrivit sursei menționate care citeaza persoane din domeniul auto…

- ► Reduceri de pana la 300 euro de persoana ► Preferința accentuata pentru destinații precum Vietnam – Cambodgia, China, Coreea de Sud, Japonia și Africa de Sud Exact Travel, nume emblematic in lumea turismului romanesc, cu peste un sfert de secol de expertiza, este incantata sa va invite la Targul de…

- Moscova este pe cale sa se impuna in razboiul din Ucraina, a avertizat luni, 12 februarie, seful serviciului militar de informatii norvegian, invocand rezerva mai mare de efective a armatei ruse, capacitatea complexului militar-industrial rus de a produce mari cantitati de arme si munitii și sprijinul…

- Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj de „ramas bun” atacantului Andrea Compagno (27 de ani), care s-a desparțit de echipa finanțata de Gigi Becali. Andrea Compagno și-a gasit, in cele din urma, echipa și a plecat de la FCSB. Italianul va juca la Tianjin…

- Un britanic pasionat de istorie care restaureaza tancuri a cumparat de pe internet un tanc sovietic despre care se spune ca a fost capturat in Irak și adus inapoi in Marea Britanie de forțele britanice. Cand l-a desfacut a gasit in interior o comoara. Tancul este un model sovietic, fabricat in China…