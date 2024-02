Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Suceava care isi agresase sotia a incercat sa fuga de politistii chemati la interventie. A fost urmarit cativa kilometri, iar masina sa a fost oprita cu ajutorul dispozitivului spike, soferul fiind scos din masina si incatusat. A fost internat la Psihiatrie.

- INCREDIBIL…Interventie dificila a pompierilor vasluieni, solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat la jumatate de metru de o locuinta. Martorii au povestit ca proprietarul masinii a vazut momentul in care aceasta a luat foc, dar, in loc sa o stinga cu o…

- VIOLENT… Instanța Judecatoriei Huși a dispus arestarea unui individ agresiv, care facea scandal in familie și a sarit sa iși bata soția. Femeia a cerut ajutor la 112, iar la fața locului s-a dus un echipaj de Poliție. Numai ca individul cuprins de o furie greu de stavilit, cand a vazut oamenii legii,…

- TUPEIST… Un barbat din municipiul Huși a incercat sa-i pacaleasca pe polițiștii vasluieni, dupa ce, oprit in trafic, le-a prezentat acestora date nereale. La un control mai amanunțit, oamenii legii au descoperit și motivul pentru care conducatorul auto a mințit: acesta nu deținea permis de conducere…

- La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Onești au depistat pe DN 11, in localitatea Oituz, un autoturism cu numere de inmatriculare straine și au efectuat semnale regulamentare de oprire, dar acesta și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului…

- Un barbat de 47 de ani a murit, vineri, 22 decembrie, dupa ce masina in care se afla s-a rasturnat in judetul Suceava. O alta victima a refuzat transportul la spital. ISU Suceava a intervenit, vineri seara, pe 22 decembrie, la un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, pe raza comunei Carlibaba.…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puține minute, in zona Silver Mall din municipiul Vaslui. Grabiți, probabil sa ajunga cat mai repede acasa, pentru a-și impodobi brazii, doi șoferi s-au ciocnit chiar la intrarea in parcarea complexului comercial. Din primele informații, se pare ca in evenimentul…