- Ministrul muncii, Marius Budai, a dat asigurari, vineri, pe contul de Facebook, ca in luna ianuarie 2022 pensiile se vor plati la noile valori majorate, taloanele cu pensiile marite fiind in curs de tiparire.„Acum, in Ajun de Craciun, vreau sa-i asigur pe parinții și bunicii noștri ca, in luna ianuarie,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a povestit, miercuri, la Guvern, cand “a dat chix” ca om de afaceri. Momentul a fost declanșat de intrebarea reporterului Antena 3, care l-a intrebat pe ministru ce buget personal a alocat pentru sarbatorile de iarna. The post Cand “a dat chix” ministrul Marius Budai…

- In decembrie incepe o noua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice. Bugetul alocat este de 34 de milioane de lei. Pentru a beneficia de vouchere trebuie sa va inscrieti pe site-ul programului. Ele sunt in valoare de 400 de lei pentru: masini de spalat rufe, spalat vase, aparate de aer conditionat,…