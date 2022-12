Veşti bune pentru cei cu domiciliul în România: primesc bani de la stat! Guvernul a anunţat cine e pe listă Vesti execelente pentru o parte a populatiei Romaniei. Proiectul de act normativ se afla deja pe masa senatorilor. E o chestiune de timp pana se aproba. Romanii care implinesc varsta de 14 ani ar urma sa primeasca un voucher in valoare de 200 de lei, pe care il vor putea folosi pentru a urma cursuri […] The post Vesti bune pentru cei cu domiciliul in Romania: primesc bani de la stat! Guvernul a anuntat cine e pe lista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

