Vesti bune din China. Cinematografele se redeschid si difuzeaza "Harry Potter" Salile de cinema din China se redeschid progresiv dupa ce au fost inchise mai multe saptamani din cauza epidemiei de coronavirus care a inceput din luna decembrie a anului 2019 in Wuhan, China. Pentru a-i determina pe spectatori sa revina la cinema, unul dintre primele filme care va fi difuzat in China va fi o versiune remasterizata in 4K si in 3D a filmului "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone", potrivit Variety, care anunta ca data de lansare 30 aprilie. Citește și: China si Rusia se unesc impotriva coronavirusului. Putin si Xi Jinping, convorbire la miezul noptii Anunțul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

