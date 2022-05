Stiri pe aceeasi tema

- Starea fetitei de 5 ani transplantata hepatic la Institutul Clinic Fundeni este stationara, cu ameliorarea functiei hepatice, informeaza institutia medicala intr-un comunicat de presa. Transplantul hepatic pediatric la fetita de 5 ani cu boala Wilson si insuficienta hepatica a fost realizat cu succes…

- Azi Rebeca implinește cinci ani și Ministerul Sanatații a anunțat ca ea este intr-o ”stare stabila” dupa transplantul hepatic realizat la Institutul Clinic Fundeni. Fetița, diagnosticata cu boala Wilson și insuficiența hepatica, dupa transplantul hepatic realizat la Institutul Clinic Fundeni, ”este…

- Micuța a fost internata in sectia de terapie intensiva de la Institutul Clinic Fundeni, in stare grava, dar stabila, specifica pacienților cu insuficiența hepatica, avand și alte comorbiditați. In timpul transportului cu ambulanța a fost insoțita de un medic specialist ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”,…

- Fetița de 5 ani cu hepatita severa, provocata de boala Wilson, a fost transferata la Institutul Clinic Fundeni pentru transplant. Fetița este in stare grava, dar stabila, specifica pacienților cu insuficiența hepatica, avand și alte comorbiditați, informeaza Ministerul Sanatații. In timpul transportului…

- Fetița in varsta de cinci ani, confirmata cu hepatita de cauza necunoscuta, are indicație de transplant hepatic, motiv pentru care a fost transferata la Institutul Clinic Fundeni de la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde a fost internata trei saptamani. In prezent, fetița este evaluata in secția de…

- Starea de sanatate a fetiței in varsta de cinci ani, care sufera de hepatita de cauze necunoscute, se poate agrava ceea ce ar putea face necesar un transplant hepatic. Dar deocamdata nu se știe unde ar putea fi realizat acesta pentru ca, in Romania, nu avem niciun centru autorizat pentru intervenție…