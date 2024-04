Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit portalului instantelor de judecata, Eugenia Vasilache, mama fetitei, a fost trimisa in judecata, in stare de arest preventiv, sub acuzatia de omor calificat asupra unui membru de familie, rele tratamente aplicate minorului si violenta in familie.De asemenea, matusa fetitei si unchiul ei au…

- Tribunalul Galati a dispus, miercuri, luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de cei doi inculpati.''La data de 13.02.2024, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a dispus punerea in miscare a actiunii impotriva inculpatilor V.A. si V.E.M., sub…

- Matusa si unchiul fetitei din Galati omorate in bataie de mama pe 31 ianuarie, care au fost retinuti marti seara, pentru 24 de ore, sub acuzatiile de complicitate la omor calificat, complicitate la trei infractiuni de rele tratamente aplicate minorului si complicitate la doua infractiuni de violenta…

