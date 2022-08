Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o scrisoare adresata ministrului Finantelor, Nadhim Zahawi, producatorii independenti de bere au cerut interventia imediata a guvernului, avertizand ca o industrie candva infloritoare se confrunta acum cu o ”incertitudine grava”. Ei au spus ca impactul cresterii facturilor la energie este agravat…

- Guvernul trebuie sa „gaseasca acum o soluție la problema prețurilor mari la energie”. In caz contrar, barurile, restaurantele și producatorii de bere se vor confrunta cu un „scenariu apocaliptic”, avertizeaza patronatele de profil, citate de The Guardian . Producatorii independenți de bere din Marea…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- In urmatoarele saptamani, toți copiii cu varste intre unu și noua ani din Londra ar trebui sa fie vaccinați impotriva poliomielitei, au anunțat experții in sanatate publica. Astfel, se spera ca se va limita raspandirea virusului poliomielitei, descoperit in probele din canalizarea din toata capitala…

- Confederatia Industriei Britanice (CBI) a declarat ca membrii au raportat o crestere peste medie in cele trei luni pana la sfarsitul lunii iulie – putin mai rapid decat in ​​cele trei luni pana in iunie – dar se asteapta ca aceasta sa se diminueze in lunile urmatoare. ”Pe masura ce firmele si consumatorii…

- In timpul primei runde de dezbateri intre candidații la funcția de prim-ministru al Marii Britanii, toți participanții au refuzat sa-l considere onest pe fostul șef al guvernului Boris Johnson. Despre acest consens intre pretendenți scrie The Guardian. "Cursa pentru funcția de prim-ministru in rindul…

- Autoritațile britanice examineaza posibilitatea confiscarii activelor rusești inghețate pentru a le transmite Ucrainei. Cu o astfel de propunere va veni, potrivit ziarului The Guardian, ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, la o conferința din Elveția, care va avea loc luni, 4 iulie. "Susțin…

- Noile manuale distribuite in școlile din Hong Kong ii vor invața pe elevi ca orașul nu a fost niciodata o colonie britanica, dupa o revizuire a unei discipline școlare pe care autoritațile au acuzat-o ca a condus la protestele pro-democrație, scrie The Guardian . Potrivit relatarilor locale, noile texte…