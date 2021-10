Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat in anul 2020 a fost 5.213 lei, cu 7,4% mai mare fața de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.217 lei, in creștere cu 7,7% fața de 2019, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit Mediafax.…

- In luna iulie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5780 lei, cu doar 1 leu mai mare decat in luna iunie 2021.Castigul salarial mediu nominal net a fost 3545 lei, in ușoara creștere fata de luna precedenta, cu 4 lei (+0,1%).Mult mai importante sunt insa evoluțiile indicilor care arata puterea…

- Castigul salarial mediu brut a crescut, in iulie, cu un leu fata de luna anterioara, la 5.780 de lei, in timp ce valoarea medie nominala neta a inregistrat un salt de 4 lei (+0,1%), pana la 3.545 lei, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform datelor…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in iunie, de 5.779 lei, cu 84 lei mai mare decat in luna anterioara, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.541 lei, in crestere cu 49 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de…

- ▪ In luna iunie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5779 lei, cu 84 lei (+1,5%) mai mare decat in luna mai 2021. ▪ Castigul salarial mediu nominal net a fost 3541 lei, in creștere fata de luna precedenta cu 49 lei (+1,4%). ▪ Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei, afirma prim-ministrul Florin Citu, care precizeaza, „ca sa inteleaga si PSD-istii”, ca asa creste puterea de cumparare. „Salariul mediu net lunar a crescut in 2021 mult mai rapid decat rata inflatiei. In fiecare luna.…