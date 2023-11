Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR Silvia Dinica a depus o initiativa legislativa prin care se limiteaza numarul de ore pe care studentii il pot petrece zilnic la facultate, in conditiile in care s-au primit reclamatii ca programul de cursuri intr-o zi la unele facultati ajunge chiar si la 12 ore, informeaza un comunicat…

- USR depune un proiect de lege prin care infractorii sa nu se mai bucure de averile dobandite ilegal, prin care se prelungește perioada in care se poate face confiscarea extinsa. ”Zilnic, infractorii rad in nas cetatenilor cinstiti, cumparand cu banii dobanditi ilegal nu doar bunuri de lux, ci si protectie…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului. „Am depus, asa cum am promis public, un proiect legislativ…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca, in cazul accidentului de la 2 Mai, se poate vorbi de neglijenta, chiar abuz pe alocuri, dar in niciun caz despre corupție. Predoiu a menționat ca nu are informații despre ce se vehiculeaza in presa privind intervențiile și telefoanele date…

- Aflat intr-o calatorie oficiala in Asia, președintele SUA, Joe Biden, a sustinut o conferinta de presa in Vietnam, insa, vizibil obosit, a pierdut firul discursului si a fost intrerupt de purtatoarea sa de cuvant. I have never seen this in my entire life. Joe Biden's press conference was ended and…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu se intalneste miercuri, la Viena, cu omologul austriac Gerhard Karner, opozant al admiterii Romaniei in Spatiul Schengen. La inceputul acestei luni, ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a laudat intr-o conferinta de presa cu un bilant pozitiv…