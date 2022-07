Veste bună: Inflația va fi controlată în curând Ratele dobanzilor vor continua probabil sa creasca la nivel global, pana in 2023, cand preturile mari vor incepe sa scada ca raspuns la actiunile bancilor centrale, a declarat vineri Kristalina Georgieva, director general al Fondului Monetar International (FMI), transmite CNBC. Preturile materiilor prime, cum ar fi petrolul, s-ar putea sa fi ajuns la un platou si au inceput sa scada in ultimele luni, dar Georgieva a spus ca acest lucru se intampla ca raspuns la riscurile de recesiune si nu neaparat pentru ca inflatia a fost imblanzita. ”Bancile centrale intensifica masurile pentru a controla inflatia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

