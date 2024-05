Vanzarea unor alimente și bauturi intr-un perimetru de 500 de metri in jurul școlilor, gradinițelor și altor instituții de invațamant ar putea fi interzisa, potrivit unui ordin propus de Ministerul Sanatații, aflat in dezbatere publica. Astfel, conform acestui ordin, va fi interzisa vanzarea alimentelor care sunt considerate nesanatoase pentru copii. Este vorba despre alimente bogate […] The post Pe o raza de 500 de metri in jurul școlilor, fara chipsuri, pizza și sucuri appeared first on Puterea.ro .