- Ionuț Radu ar putea pleca de la Genoa. Agentul sau, Oscar Damiani, a precizat, dupa meciul caștigat de Genoa in fața celor de la Sassuolo, scor 2-1, ca daca jucatorul sau va fi rezerva, fostul capitan al echipei naționale de tineret a Romaniei se va desparți de gruparea pregatita de Davide Nicola,…

- Portarul Ionut Radu va pleca de la clubul italian de fotbal Genoa in perioada de transferuri din luna ianuarie deoarece nu accepta sa fie rezerva, a anuntat agentul sau, Oscar Damiani, la microfonul Radio Rai, potrivit TuttoMercatoWeb. Ionut Radu a fost rezerva duminica in primul meci dupa pauza de…

- Ionuț Radu, 23 de ani, a fost rezerva in Genoa - Sassuolo 2-1, deși avea 28 de meciuri la rand in care a fost titular. In locul lui a fost preferat Mattia Perin, imprumutat de la Juventus. Oscar Damiani, impresarul lui Ionuț Radu, a spus ca este deranjat de situația și va discuta cu cei din conducerea…

- Genoa a caștigat cu Sassuolo, 2-1, intr-un meci in care Ionuț Radu (23 de ani) a fost rezerva lui Mattia Perin, care a venit de la Juventus. Davide Nicola, de-abia numit la echipa rossoblu, l-a titularizat pe Perin, deși acesta nu mai jucase din aprilie: „Il cunoșteam pe Mattia, de aceea l-am ales pe el”…

- Genoa are meci astazi, de la ora 19:00, in direct pe Digi 2, Look Plus și Telekom, cu Sassuolo in cadrul etapei a 18-a din Serie A. Aflata pe ultimul loc in Serie A, cu doar 11 puncte stranse dupa primele 17 etape, genovezii au nevoie de puncte ca de aer. Mattia Perin, portarul adus de la Juventus,…

- Genoa l-a imprumutat pe Mattia Perin (27 de ani) de la Juventus. Oscar Damiani, impresarul lui Ionuț Radu (22 de ani), nu e de acord cu mutarea. Oscar Damiani a declarat ca va merge de urgența pentru a discuta cu Radu și cu oamenii din conducerea „lanternei roșii” din Serie A. „Merg acolo sa discut…

- Juventus a invins-o dramatic pe Genoa, cu scorul de 2-1, miercuri seara, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei, dintr-un penalty controversat transformat de Cristiano Ronaldo in min. 90+6. Leonardo Bonucci a deschis scorul pentru ''Batrana Doamna'', cu o…