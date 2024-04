Vernisajul expozitiei Alexandru Ioan Cuza 150 de la Muzeul National al Bucovinei, in pregatiri de deschidere

Stiri pe aceeasi tema

- In 2023 s-au implinit 150 de ani de la moartea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel care avea sa inscrie o pagina de mare insemnatate in istoria Romaniei, unul dintre principalii fauritori ai Romaniei moderne. Muzeul Național al Bucovinei va invita marți, 9 aprilie 2024, ora 13, la vernisajul expoziției…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul National Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane si Consiliul Judetean Mures, anunta deschiderea expozitiei itinerante "Jandarmeria Romana 1850 ndash; 2020", la sediul Muzeului Judetean Mures, Sectia Istorie…

- Marți, 5 martie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. De la ora 12.00, IPS Irineu nostru a participat la vernisajul expoziției temporare „Harți din secolele XVI-XVII din colecția Nicolae Mihailescu”. In cadrul evenimentului au…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei anunta deschiderea expozitiei "Revendicand pamantul, realizata in cadrul proiectului cultural "Traditie in lut in siajul artistilor ceramisti, cofinantat de Administratia Fondului Cultural National.Vernisajul va avea loc joi, 7 martie 2024, incepand cu ora 13.00,…

- In perioada 26 februarie – 1 martie 2024, Muzeul Național al Bucovinei deruleaza proiectul de educație muzeala „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris”, atelier de caligrafie. Activitațile se vor desfașura la Muzeul de Istorie, de luni pana vineri, intre orele 10 – 13. Programul de educație…

- Muzeul National al Bucovinei din Suceava va expune, miercuri, cu prilejul implinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor, drapelul de la Palatul Cuza de la Ruginoasa, au anuntat reprezentantii institutiei de cultura. Potrivit acestora, piesa unicat va fi prezentata publicului, pe 24 ianuarie, la…

- La Muzeul de Istorie va avea loc, miercuri, 24 ianuarie 2024, la ora 14:00, vernisajul expoziției de arta plastica „Pe aripi de cantec", expoziție dedicata compozitorului Ciprian Porumbescu. Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, Uniunea Artiștilor Plastici din ...

- Muzeul Național al Bucovinei invita copiii, tinerii, dar nu numai, la „ora de muzeu", unde „sa se joace cu istoria", sa afle povestea Sfatului Domnesc de la Suceava și a sfatuitorilor Mariei Sale Ștefan cel Mare, cu ajutorul poveștilor ilustrate, al jocurilor, al ...