- In centrul municipiului Sfantu Gheorghe, langa scena de piatra, va avea loc astazi, de la ora 16:00, deschiderea vernisajului de fotografii de natura a Clubului Fotografic TransNatura din cadrul Asociației Vadon. La deschiderea expoziției, a carei gazda este Demeter Janos, directorul Asociatiei Vadon,…

- Fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane, unde sunt postate fara acordul acesteia informatii, fotografii si imagini video, constituie infracțiune, a decis completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie…

- Majoritatea școlilor se vor redeschide din 8 februarie, odata cu inceperea semestrului al doilea, care are 17 saptamani de cursuri. In ștructura anului școlar 2020-2021, Evaluarea Naționala incepe in 22 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate in 4 iulie, in timp ce Bacalaureatul incepe in 14 iunie,…

- ”Cu siguranta, cadrele didactice si personalul din invatamant este prioritizat, pentru ca deservesc realmente o activitate esentiala extrem de importanta pentru societate si pentru sistemul educational din tara noastra si cu siguranta vor avea prioritate la vaccinare. Dar deschiderea scolilor nu este…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a afirmat marti seara dorinta de a deschide o "noua pagina" in relatia cu Uniunea Europeana intr-o conversatie telefonica cu presedintele Consiliului European Charles Michel, primul contact la acest nivel dupa ce UE a hotarat aplicarea de sanctiuni individuale…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Aglomerație in sensul giratoriu de la ieșirea din Sebeș la doar o zi de la deschiderea lotului 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda La doar o zi de la deschiderea traficului rutier pe lotul 1 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, se pare ca șoferii care ies din municipiul Sebeș așteapta…

- Consiliul Judetean Giurgiu, cu sediul in municipiul Giurgiu, str. Bucuresti, nr. 10 aduce la cunostinta publicului interesat ca, potrivit Hotararii Consiliului Județean Giurgiu nr. 130 din 20.11.2020, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui imobil/ spațiu situat in oraș Bolintin Vale,…

- Deschiderea expoziiei celei de a XXVa ediii aniversar a Concursului Naional de Pictur i Grafic &bdquoVESPASIAN LUNGU&rdquo Brila a avut loc Joi 26 Noiembrie 2020 la sediul colii Populare de Arte i Meserii &bdquoVespasian Lungu&rdquo din strada Mreti nr. 1.Organizat la sediul colii Populare de Arte &...