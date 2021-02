Verificați dacă cazinoul dvs. online este sigur Daca va alaturați unui cazinou online favorit și bine-cunoscut, cum ar fi casino NetBet , nu ar trebui sa aveți probleme cu a fi inșelați sau altceva. Cu toate acestea, exista mulți jucatori necinstiți pe piața. Trebuie sa fii atent atunci cand iți alegi site-ul de pariuri. Cel mai bun lucru de facut este sa gasiți recenzii online și sa citiți ce au de spus jucatorii despre experiențele lor. De obicei, cazinourile online cu licența europeana de joc sunt monitorizate indeaproape și pot fi jucate in siguranța. Mai degraba, jucatorul trebuie sa aiba grija de securitatea computerului sau atunci cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a primit in ultimele zile notificari cu privire la o serie de mesaje de tip phishing care tintesc clientii BCR, se arata intr-un comunicat postat vineri pe Facebook de CERT-RO. "Cum functioneaza acest atac: Mesajul…

- Primarul orașului Campeni, Criastian Dan Pașca a efectuat ieri, 1 februarie 2021, o vizita la Sapitalul Orașenesc Campeni pentru a se asigura ca sunt asigurate toate condițiile pentru buna funcționare a unitații spitalicești care deservește locuitorii Apuseni. Referitor la rezultatele aceastei vizite,…

- Executivul a adoptat, miercuri, normele metologice pentru noua amanare a plații ratelor pe o perioada de maximum noua luni. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie 2021. „Executivul a adoptat propunerea Ministerului de…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, afirma ca sistemul de educatie din Romania are probleme in ceea ce priveste performanta, dar mai importate sunt problemele legate de lipsa unui acces echitabil la educatie, in acest context spunand ca problemele din ultima perioada trebuie evaluate din…

- Informatiile au fost dezvaluite de fosta iubita a acestuia, dupa ce l-a prins pe jucator cu o alta femeie in pat.In ultimele doua luni, inainte de a fi dat in vileag, Marius Ionita a pariat o suma fabuloasa in mediul online. Aproape 10.000 de euro a mizat la pariuri jucatorul de la Gloria, potrivit…

- Peste tot se vorbeste despre pariuri online si beneficiile pe care ti le ofera trecerea de la optiunea traditionala a agentiilor stradale, la varianta mai moderna a caselor de pariuri de pe Internet. Merita insa sa dai realitatea concreta a salii de pariu si contactul direct cu personalul agentiei si…

- Inceperea unei afaceri de jocuri de noroc precum pariuri sportive online necesita abilitati si pregatire excelente. Industria jocurilor de noroc a cunoscut o crestere constanta in ultimii ani, in ciuda faptului ca au aparut multe site-uri de jocuri de noroc. Potrivit Statista, veniturile colectate din…

- (P) Conditii in care un credit IFN poate sa ajute un antreprenor. Ce trebuie sa stii despre obtinere! Indiferent de dimensiunile initiale ale unei afaceri la inceput de drum, banii o pot conditiona. Ulterior deschiderii unui business, presupunand ca banii pentru inceput exista, nevoia de bani poate…