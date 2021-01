Stiri pe aceeasi tema

- Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Fecebook un mesaj cu oacazia Anului Nou.Iata postarea integralaDragi constanteni,Incheiem un an pe care, credeti ma, imi este foarte greu sa il definesc.Trag speranta ca in urma tuturor evenimentelor pe care le am traversat impreuna…

- O noua sedinta a Consilului Local Municipal are loc luni, pe 28 decembrie. Pe ordinea duplimentara se afla proiectul de hotarare privind "Desfasurarea campaniei de sterilizare a cainilor de rasa comuna de pe raza municipiului Constanta".Pe ordinea de zi se regasesc mai multe proiecte de hotarare, printre…

- Primarul si viceprimarii municipiului Constanta si au facut publice averile si interesele Primarul Constantei, Vergil Chitac detine impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in localitatea Eforie Nord, in suprafata de 848 de mp, o casa in aceeasi localitate, in suprafata de 160mp, dobandita in 2008…

- Chiar daca este pandemie au inceput deja organizarile pentru ediția 2021 a Neversea. Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, propune ca festivalul de muzica electronica de la malul Marii Negre sa aiba loc in septembrie, nu in iulie așa cum era organizat in mod tradițional. Intrebat in cadrul…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Constanta a decis, luni, inchiderea locurilor de joaca si dezinfectarea, zilnic, a strazilor si trotuarelor, precum si a pietelor agroalimentare, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 a ajuns in oras la 7,83 la mia de locuitori,…

- Primarul municipiului Constanta a precizat ca, in contextul epidemiologic actual, nu trebuie ignorate sau bagatelizate masurile elementare, de abecedar. Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, li s a adresat constantenilor prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, in contextul…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a participat astazi la conferinta "5G Avantaje si Vulnerabilitati". In cadrul conferintei s au dezbatut subiecte precum securitatea cibernetica pentru retelele 5G, smart mobility, transport in comun inteligent, capacitatea retelelor 5G in Romania.Primarul…

- In urma cu putin timp, Vergil Chitac, primarul municipiului Constanta, a postat pe pagina sa de Facebook adresat militarilor:Iata, integral, mesajul:"Este Ziua Armatei Romane si se cuvine sa o sarbatorim si sa ii cinstim valorile si crezul pe care le apara.In acest spirit, vreau sa ii salut pe camarazii…