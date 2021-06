Vera lansează o nouă piesă „Dulce sau sărată” Dupa ce in ianuarie Vera canta despre cum iubirea o arunca inspre nori, iar in martie artista compara relația de dragoste cu antiteza soare – luna, acum Vera revine cu o noua piesa intitulata „Dulce sau sarata”. „Dulce sau sarata” este o piesa pop, al carei subiect graviteaza tot in jurul iubirii, doar ca de aceasta data dintr-un unghi diferit. In aceasta melodie, artista canta despre o decizie importanta de cuplu, mai precis despre alegerea intre terminarea relației sau lupta in incercarea de a o salva. Insa, alegerea trebuie facuta cu grija de catre partner, deoarece: „N-o sa fie marea așa ca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

