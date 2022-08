Veniturile care nu pot fi urmărite pentru datorii Datoriile acumulate de persoanele fizice pot duce la instituirea unor popriri pe veniturile acestora. Codul de procedura civila prevede ca veniturile salariale, cele primite periodic sau pensiile de stat pot fi urmarite, adica supuse executarii silite, in anumite limite, insa sunt anumite venituri de care executorii nu se pot atinge. Salariile, veniturile sau sumele primite periodic, pensiile de stat pot fi urmarite pentru datorii in urmatoarele limite: in proporție de jumatate din veniturile lunare nete, pentru sumele care sunt datorate ca obligație de intreținere sau alocație pentru copii; pana… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea accizelor la tutun si bauturi alcoolice, cresterea impozitelor pe veniturile din jocuri de noroc si raportarea la salariul minim a contributiilor sociale pentru contractele part-time sunt cateva dintre modificarile fiscale care se vor aplica din 1 august. Potrivit Ordonantei 16/3022 pentru…

- Ce venituri nu pot fi urmarite pentru plata datoriilor. Prevederi din legislație Codul de procedura civila prevede ca veniturile salariale, cele primite periodic sau pensiile de stat pot fi urmarite pentru plata eventualelor datorii. Adica acestea sunt supuse executarii silite, in anumite limite. Legislația…

- Economie 43 de contribuabili din Teleorman, verificați in luna iunie de inspecția fiscala iulie 20, 2022 11:34 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul AJFP Teleorman au verificat in luna iunie 2022…

- DNA a transmis o adresa catre Consiliul Județean Iași prin care solicita exprimarea acordului de constituire ca parte civila in dosarele in care președintele CJ, Costel Alexe, este cercetat pentru ca l-ar fi detașat pe Vlad Baba la conducerea Școlii Populare de Arte deși acesta nu indeplinea condițiile.…

- Salariul mediu pentru transporturi este de 3.400 de lei in Romania, insa acesta poate crește pana la 15.000 de lei in cazul șoferilor profesioniști care efectueaza curse in afara țarii, arata datele Salario , comparatorul de salarii realizat de eJobs. Vara crește nevoia de personal in domeniile de transporturi…

- In ședința de marți, 17 mai 2022, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, a declarat neconstituțjonal un singur cuvant din Codul de procedura civila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Legea, care vizeaza modificarea si completarea unor acte normative, stipuleaza si acordarea de facilitati fiscale persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara.„Prin derogare…

- In anul 2021, numarul platitorilor de impozite si taxe la nivelul municipiului Baia Mare a fost de 142.057 persoane fizice si 10.647 persoane juridice. Sumele platite online prin Ghiseul.ro, in cursul anului 2021 au fost de 679.529,79 lei, iar numarul celor care au ales aceasta modalitate de plata a…