- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters, potrivit Agerpres. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei…

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza aducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza AFP,…

- O instanța din Brazilia a ordonat inchiderea frontierei cu Venezuela pana cand autoritațile braziliene vor reuși sa creeze condițiile necesare pentru primirea unui numar mare de imigranți, in contextul in care mii de venezueleni și-au parasit țara din cauza turbulențelor politice și economice.Autoritațile…

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii pe politica externa, in august 2017, despre posibilitatea invadarii Venezuelei, in timpul unei intalniri despre sanctiuni diplomatice pe care SUA urma sa le impuna guvernului autoritar de la Caracas, conform unui oficial al administratiei…

- Șaptezeci persoane, dintre care opt sub 18 ani, au murit, sambata noaptea intr-un club din Caracas, Venezuela, in timpul unei petreceri de absolvire. Tinerii petreceau in localul aglomerat cand a explodat o grenada lacrimogena și s-a produs panica generala, scrie Deutsche Welle. Incidentul s-a produs…

- Delcy Rodriguez, in varsta de 49 de ani, este o apropiata a lui Nicolas Maduro care a descris-o ca "o tanara curajoasa, o fiica de martir si o revolutionara care si-a dovedit valoarea in mii de lupte". Presedintele socialist a explicat ca aceasta remaniere prin "victoria grandioasa a poporului…

- Africa de Sud a ridicat miercuri starea de catastrofa naturala decretata la jumatatea lunii februarie din cauza unei secete deosebit de severe care a afectat regiunea orasului Cape Town, aflat in sud-vestul acestei tari, scrie agerpres.ro.