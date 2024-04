Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a adoptat o lege prin care isi afirma suveranitatea asupra Essequibo, un teritoriu bogat in petrol administrat de Guyana vecina, care a denuntat vineri o "incalcare flagranta a suveranitatii sale", relateaza AFP citat de news.ro Legea aprobata joi in unanimitate in sedinta plenara a fost…

- Conform publicației The Sunday Times, fostul premier britanic Boris Johnson a facut o calatorie neoficiala in Venezuela in luna februarie pentru a se intalni cu președintele Nicolas Maduro, dupa care a calatorit in Kiev pentru o alta intalnire neoficiala cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.…

- Legea "2 Mai" a fost adoptata si de Camera Deputatilor, urmand sa mearga spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede ca traficantii de droguri sa fie condamnati la inchisoare cu executare, fara posibilitatea suspendarii pedepselor. Este o lege care ne asigura ca toti traficantii…

- Președintele Guyanei a declarat in cadrul unui summit regional ca țara lui este determinata sa pastreze relațiile pașnice cu vecina sa , Venezuela, in ciuda disputelor teritoriale, relateaza BBC citat de Rador Radio Romania. Irfaan Ali a afirmat ca este deschis sa discute cu omologul sau venezuelean,…

- Guvernul președintelui Nicolas Maduro a acuzat opoziția politica de orchestrarea unui complet pentru asasinare liderului de Caracas cu sprijinul SUA, relateaza DW. 32 de persoane, printre care soldați și civili, au fost arestați pentru participare la acest complot, au anunțat luni procurorii.Procurorul…

