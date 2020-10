Guvernul Venezuelei a denuntat joi un "act de provocare deliberat" din partea Washingtonului, dupa ce o nava de razboi americana a patruns in apele de sub jurisdictia sa, noteaza AFP. Distrugatorul USS William P. Lawrence a patruns in "zona contigua a Venezulei, la o distanta de 16,1 mile marine (circa 30 de kilometri) de coastele venezuelene", a afirmat guvenul presedintelui socialist Nicolas Maduro intr-un comunicat. Caracasul a denuntat "proiectul de intimidare" al Southern Command (Southcom), care coordoneaza operatiunile militare ale Statelor Unite in Caraibe. Potrivit documentului, echipajul…