Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, intr-o videoconferinta organizata cu prilejul reuniunii informale a Consiliului JAI, ca in special in aceasta perioada in care a inceput relaxarea restrictiilor este necesar ca orice astfel de masura sa fie luata in coordonare cu toate statele membre ale Uniunii Europene si cu luarea in considerare a situatiei epidemiologice specifice la nivel local. "Demnitarul roman a trecut in revista cele mai importante masuri de relaxare luate la nivel national, subliniind ca se intentioneaza aplicarea acestora in mod gradual, in functie de evaluarea…