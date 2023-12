Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XVI-a ediție a „Concerto di Natale”, un eveniment muzical ce a devenit o tradiție in calendarul timișorean de Craciun, va avea loc joi, 21 decembrie, de la ora 20, la Biserica Millennium.

- Eroii revoluției timișorene din decembrie 1989 au fost omagiați, ca in fiecare an, printr-un marș organizat de microbiștii timisoreni din Druckeria si Peluza Sud. Participanții, cateva sute, mai numeroși decat anii trecuți, au inceput sa se stranga la ora 18:00 in Piața Maria locul unde acum 34 de…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara și Editura „Victor Babes” anunța lansarea volumului intitulat „ Vincențiu și Victor Babeș, figuri stralucite ale Banatului”, semnat de prof. univ. emerit dr. Sabin Ionel. Evenimentul va avea loc in data de 7 decembrie 2023, ora 17.00,…

- Targul de Craciun de la Timișoara iși va deschide porțile in 26 noiembrie 2023 și va funcționa pana in 7 februarie 2024. Revine roata panoramica in centrul orașului, patinoarul se muta in Piața Libertații, dar exista și o surpriza.

- SCM Timișoara și-a continuat parcursul perfect in debutul de sezon din Alpe Adria Cup. Banațenii au bifat o noua victorie pe teren propriu, impotriva cehilor de la Geosan Kolin. Scorul final al confruntarii din Sala Sporturilor „Constantin Jude” a fost 90-84. Interesant este faptul ca toate aceste trei…

- De marți, 7 noiembrie, Muzeul Național al Banatului ofera amatorilor de istorie expoziția „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”. Vernisajul va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata cu sprijinul…

- ​Intre 16 și 21 octombrie, Timișoara a fost, cu adevarat, o scena pentru poveștile care au facut spectacol. Proiectul „LittleLIT pe scena – Poveștile se dau in spectacol”, inițiat de Asociația De Basm și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a ajuns in premiera in capitala Banatului,…

- In dorința de a obține titlul de Capitala Europeana a Culturii peste cinci ani, orașul francez Bourges și-a trimis reprezentanții la Timișoara pentru a vedea experiența capitalei Banatului in derularea acestui titlu. In concluzie, Timișoara este considerat o sursa de inspirație pentru orașul francez.…