Vechea Sorana a scos capul. O reîncarnare Greu mor naravurile vechi!... La 5-3 și 40-15 pentru ea, Sorana i-a servit cu primul, pe rever, spre exterior, stangacei Kvitova. Cehoaica a activat opțiunea balul sau spitalul. Intinsa cat putea, a smuls un backhand violent, la limita, in lung de linie. Și i-a intrat. Ar fi putut sa nu intre. I-a intrat pentru ca a avut bafta, dar și pentru ca e dubla campioana de Wimbledon, fost nr. 2 mondial. A luat game-ul, apoi a servit și a egalat la 5. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este momentul adevarului pentru tenisul romanesc! Sorana Cirstea si Petra Kvitova se intalnesc in semifinale la Miami, intr-un duel pe cat de inedit, pe atat de special. Duelul dintre cele doua va avea loc vineri seara, la ora 22.00. In prima semifinala s-au intalnit Elena Rybakina și Jessica…

- Britanicul Andy Murray a declarat ca se asteapta ca organizatorii turneului de la Wimbledon sa le permita sportivilor din Rusia si Belarus sa participe la competitia de grand slam in acest an, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seara, dupa meciul cu Lazio, ca el si colegii sai au facut un joc bun si parasesc Conference League “cu capul sus”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- DISCUȚII… Neregulile semnalate de fostul șef al Poliției Locale sunt analizate, in perioada aceasta, de auditul intern al Primariei Vaslui. Anunțul a fost facut de primarul Vasile Paval in ultima ședința de Consiliu Local (CL). “Auditul deja lucreaza, am primit și eu scrisoarea, am dat dispoziție punctuala…

- Meciurile din proba masculina de dublu de la Wimbledon nu vor mai avea mai mult de trei seturi incepand de la editia din 2023, au anuntat miercuri organizatorii celui de-al treilea turneu de tenis de Mare Slem al anului, scrie AFP.

- Anul 2023 nu aduce vești prea bune pentru nativii din zodiile Taur, Fecioara, Capricorn și Sagetator. Pentru acești nativi ai horoscopului european, Mercur va fi retrograd și se vor confrunta cu multe dificultați și probleme. In ce zile vor avea zodiile cel mai mare ghinion. Zodiile care au ghinion…

- Cel mai cautat lider mafiot din Italia, Messina Denaro, a fost arestat. El a fost depistat intr-o clinica medicala din Palermo. Pe Twitter au aparut imagini cu momentul in care Matteo Messina Denaro este condus in catuse catre masina carabinierilor, dar si cu oamenii care aplauda reusita politistilor:…