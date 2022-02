Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza "Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu" si fluturand o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata inainte de a fi scos din sala de politie, a declarat un martor pentru Reuters. Barbatul,…

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc de la Vatican. Acesta a strigat in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu”, dar a fost scos imediat din sala de politie, relateaza Reuters.

- Un barbat a întrerupt miercuri audienta generala a papei Francisc de la Vatican, strigând în limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu” si fluturând o masca medicala pe care si-a dat-o jos de pe fata înainte de a fi scos din sala de politie, relateaza…

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza "Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu". Acesta a fost scos imediat din sala de poliție, relateaza Digi24 cu referire la Reuters.

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc de la Vatican, strigand in limba engleza "Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu". Acesta a fost scos imediat din sala de poliție, relateaza Reuters.

- Preturile petrolului au urcat, marti, la cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, din cauza temerilor legate de o posibila perturbare a livrarilor in urma unor atacuri in regiunea Golfului Persic, care au avut loc pe fondul unor perspective deja limitare ale ofertei, transmite Reuters. Contractele…

- NATO Secretary-General Jens Stoltenberg is among the applicants seeking to become Norway’s next central bank Governor, the country’s finance ministry said on Tuesday, according to Reuters. “The finance ministry contacted me in November and asked whether I would consider applying for the position. I’ve…

- The Romanian government will ease some COVID-19 restrictions from Wednesday, eliminating a night curfew and the obligation to wear face masks outdoors ahead of the winter holidays, officials said on Tuesday, according to Reuters. Shops and restaurants can close at 10 p.m., one hour later than at present.…