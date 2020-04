Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a oficiat slujba de Inviere la Catedrala Patriarhala din București, fara enoriași, ca urmare a restricțiilor impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului. Slujbele de Inviere au fost ținute in toata țara doar de preoți, fara prezența credincioșilor in biserici. Lumina Sfanta…

- Si in acest an Lumina Sfanta de la Ierusalim va poposi la malul Marii Negre. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sosi in aceasta seara cu Sfanta Lumina in Portul Turistic Tomis in jurul orei 23.30, de unde va pleca, pe faleza Cazinoului Constanta, spre Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli…

- Lumina Sfanta s-a aprins la ora 13.50 in Biserica Sfantului Mormantt din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania. Sfanta Lumina de la Ierusalim este considerata cea mai clara dovada a dreptei credinte, cea mai evidenta dintre minunile crestine care se…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, a acordul dintre MAI si BOR a fost modificat, astfel incat sa se respecte distantarea sociala si ordonantele militare. Astfel, slujbele de Inviere vor avea loc fara credinciosi, iar Sfintele Pasti si Lumina sfanta se impart la domiciliile…

- Medicul Cristina Hrustovici transmite un mesaj puternic din focarul de la Suceava pentru romani care vor sa iasa din casa in noaptea de Inviere. Doctorul este revoltat de acordul dintre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Romana și acuza ”un calcul politic”. ”Acum o saptamana, de Pastele catolic,…

- Sfanta Lumina va fi impartita cu ajutorul MAI Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa împarta credincioșilor Lumina Sfânta în seara Învierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat, cu puțin timp în urma, ca pâinea binecuvântata…

- Biserica Ortodoxa anunța noi reguli pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Pelerinajul de Florii nu se mai ține anul acesta, iar in noaptea de Inviere, credincioșii pot ieși in fața casei cu o candela sau lumanare, pentru a primi Lumina Sfanta.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biserica Ortodoxa a anuntat noi reguli pentru sarbatoarea Floriilor si a Invierii Domnului, in contextul pandemiei de coronavirus. Romanii vor putea primi Lumina Sfanta, in noaptea de Inviere, dar in condiții cu totul diferite.