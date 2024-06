Stiri pe aceeasi tema

- Alarma aeriana a sunat in municipiul Chongqing, miercuri, la ora 10:30, pentru a comemora compatrioți uciși in bombardamentele din timpul Razboiului de Agresiune japoneza. O serie de activitați de comemorare au fost organizate in locurile afectate de bombardamente. In perioada 1938-1943, armata japoneza…

- Politistii si procurorii din Calarasi au deschis o ancheta pentru tentativa de omor dupa ce un barbat si o femeie au fost atacati cu o substanta coroziva, in timp ce se aflau intr-un autoturism.

- Georgeta nu mai are liniște de cand una dintre fiicele ei a cunoscut prin intermediul unor colege un barbat despre care spune ca este dubios și ar fi avut probleme cu legea. Femeia iși dorește ca fata ei, in varsta de 16 ani, sa se intoarca acasa.

- Sandro Tonali (24 de ani), mijlocașul lui Newcastle, suspendat pana la finele sezonului pentru pariuri, a marturisit, intr-o discuție cu studenții din Bari, calvarul trait din cauza dependenței de jocurile de noroc: „Nu tu te oprești, ci alții te opresc! Poți compromite prieteniile, relațiile și munca.…

- A fost prins recidivistul care a ucis din nou: Criminalul o omorat o femeie și i-a ascuns trupul intr-un fost poligon de tragereUn barbat a fost retinut de procurorii din Petrosani dupa ce in urma cu doua luni a omorat o femeie si i-a ascuns trupul pe un teren din apropierea fostului poligon de tragere…

- La data de 9 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Techirghiol, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani. Potrivit IPJ Constanta, acesta este banuit de savarsirea infractiunii de…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florența, afirma ca traficul de droguri „este o problema grava, un fenoment care a cunoscut in ultimii ani o creștere exponențiala și nu doar in Romania, ci mai ales la nivelul Europei de Vest”. Șeful Parchetului de la langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ)…

- In satul Caramidaru din Mehedinți in 2021 locuiau 61 de persoane. Numarul lor insa a scazut drastic de atunci, iar satul este pe cale sa se tranforme intr-o localitate fantoma, la fel ca multe altele din țara. Oamenii spun ca se simt izolați, mai ales ca toții tinerii pleaca.Oamenii spun ca primarul…