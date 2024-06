Falimente in Romania In primele patru luni ale anului 2024, 7.594 de firme si-au suspendat activitatea. Cifra este cu 38% mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului ( ONRC ).Capitala și marile orașe au avut cel mai mult de suferit. Astfel, cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea au fost din Bucuresti, respectiv 927, in crestere cu 28,75% fata de 2023). Urmeaza judetele Cluj, cu 427 firme suspendate (in crestere cu 33,86%), Brasov – 349 (in crestere cu 37,94%), Iasi – 332 (in crestere cu 57,35%)…