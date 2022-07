Stiri pe aceeasi tema

- NOU… Profesorul Andrei-Teodor Huiban a fost numit inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui. Nu o inlocuiește in funcție pe inspectoarea Mariana Elisabeta Catanescu, ci va face echipa cu aceasta, pentru ca instituția are, incepand de luna aceasta, doua posturi de inspector…

- PERSONALITAȚI… Vasluienii au un nou motiv de mandrie dupa ce, in urma cu doua saptamani, vasluianca Mihaela Frasineanu a fost numita secretar general adjunct la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Nascuta in comuna Ivanești, vasluianca este fiica consilierului local Constantin Lazar. Mihaela Frasineanu…

- PROTEST… Dupa protestele din Piața Victoriei, poștașii și-au mutat protestele in județele din țara. Astfel, la Vaslui, peste 120 de poștași, adunați din județele Moldovei au protestat in fața Palatului Prefecturii. Ca și pana acum, sindicaliștii cer majorarea salariilor, condiții decente de munca și…

- ACTIVITAȚI… Personal și tehnica militara din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice (ROT) „Alexandru Ioan Cuza” din garnizoanele Focșani și Barlad se vor deplasa in perioada 21.05 – 28.05.2022 la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana „General de brigada Ion Bungescu” din Capu…

- SUCCES …La cea de a X-a editie a Cupei „Andreea Raducan”, desfasurata pe 21 mai la Barlad, cele 13 gimnaste de la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Barlad participante la concurs au obtinut un succes rasunator. Toate au obtinut medalii, urcand pe podium si la individual compus si la fiecare aparat la care…

- SUPRIZA… Scos pe tușa in decembrie 2019, fostul șef al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, se intoarce in funcția de director general. Dat afara din funcție, Ovidiu Laicu a contestat decizia șefilor instituției in instanța. dupa 2 ani și jumatate de procese, Laicu a avut caștig de cauza.…

- SALVARE… In sfarșit, Manastirea Parvești, monument istoric de o valoare deosebita, va fi restaurata. Anunțul a fost facut de Consiliul Județean printr-un mesaj pe Facebook: “a fost inclusa in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), in vederea reabilitarii. A fost deja realizata intreaga documentație…