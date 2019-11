Stiri pe aceeasi tema

- ASANARE… Echipa de pirotehnicieni din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” Vaslui a intervenit in localitatea Bursuci, pentru asanarea unui element de muniție ramas neexplodat din cea de-a doua conflagrație mondiala, un proiectil exploziv de 57 mm. Proiectilul a fost…

- Aproximativ 30 de persoane de la parterul blocului Privilege din centrul municipiului Galati au fost evacuate, in aceasta dimineata, dupa ce o conducta de gaz a fost sparta in urma unor lucrari de modernizare in zona, informeaza reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Conducta magistrala…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au descoperit, luni, din intamplare un incendiu intr-un bloc in care fusesera solicitati initial pentru o alta situatie de urgenta, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, intr-un apartament situat la etajul IV al unui bloc din orasul Negresti, proprietarul suferind arsuri de grave pe 70% din suprafata corporala, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Podul Inalt" Vaslui, informeaza Agerpres.Citește…

- Sapte persoane au fost evacuate, marti, dintr-un bloc din municipiul Botosani, in urma unui incendiu declansat intr-unul dintre apartamente, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, incendiul a avut loc…

- Pompierii mililtari intervin pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casa din satul Halmeag (comuna Șercaia), situata pe str. Principala. La intervenție au fost trimise doua autospeciale cu apa si spuma. Doua persoane, conștinente, au fost transportate la spital de catre un echipaj SMURD…