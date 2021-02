Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea PNRR. "Am primit observatii de la Comisia Europeana asupra unor componente ale PNRR. Totodata am constatat ca desi in decembrie se afirma ca nu au fost formulate observatii asupra Planului, realitatea este ca Romania nu a transmis de fapt un Plan ci doar niste bucati.…